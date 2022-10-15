2022/10/15 | 20:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الشباب يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة الكويت غداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/15 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة الكويت غداً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة الكويت غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).