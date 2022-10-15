ثلاثة تحديات كبيرة تواجه رئيس الوزراء المكلف

2022/10/15 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس لجنة الزرعة والمياه النيابية الاسبق فرات التميمي، السبت، ثلاثة تحديات أمام رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “ملف الجفاف يجب ان يكون في سلم اولويات حكومة السوداني القادمة خاصة مع تفاقمه في الاشهر الماضية ترافقه تقارير مثيرة للقلق حول احتمالية ان تكون أشهر الشتاء غير مطرية بشكل يزيد من شحة المياه في مناطق مترامية من العراق”.

واضاف، ان “حكومة السوداني ستواجه ثلاثة تحديات في ان واحد الاول ضمان حصص العراق في الانهر المشتركة مع دول الجوار واعادة هيكلة نظام الري من ناحية الانتقال للأنظمة الحديثة في السقي ومعالجة ملف التجاوزات في كل المحافظات”.

واشار الى ان “الزراعة تستقطب قرابة 50% من الايادي العاملة على مستوى البلاد واي انهيار سيقود الى انفجار في ملف الفقر والبطالة وهذا ما يجب الانتباه له والسعي الى ديمومة نشاط هذا القطاع لتفادي انتكاسات حادة في المجتمعات الزراعية”.

وتعاني اغلب المحافظات من جفاف قاس مع قلة الامطار والسيول في المواسم الاخيرة.

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