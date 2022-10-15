المستشار الألماني يدعو إلى توسع الاتحاد الأوروبي شرقًا

2022/10/15 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المستشار الألماني، أولاف شولتز، السبت، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن توسع الكتلة باتجاه الشرق سيكون "مصدر قوة" للجميع.

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