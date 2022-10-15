2022/10/15 | 20:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: طالبت عشائر الانبار، السبت 10/15/2022، سفير ايران لدى بغداد السيد محمد...

ظهرت المقالة عشائر الانبار تطالب السفير الإيراني بتكرار زيارته الى المحافظة أولاً على المسلة.

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