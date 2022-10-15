السوداني يباشر مهامه في القصر الحكومي لتشكيل الحكومة الجديدة

2022/10/15 | 20:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: باشر المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، السبت 10/15/2022، مهامه في...

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