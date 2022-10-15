مدرسة الكيمياء في ثانوية نيو جيرسي – سمير عبدالله الصائغ

2022/10/15 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرسة الكيمياء في ثانوية نيو جيرسي شعر /سمير عبدالله الصائغ لِمَ لم ألتقها قبل ماقام نوح ببناء سفينته؟ ً ً ً شاهدت كثيرا من افلام الوفاء وربما الحب مصحوبا بالألم والألم مصحوبا بكليهما لكن يبقى الوفاء هو الوفاء؟ ً ً ً ربما لو التقيتها مدرسة الكيمياء تلك ربما كانت سترأف بالقلب الكسير أمام نون النسوة؟ […]

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