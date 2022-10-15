"مجموعة الاتصال": العراق لا يزال يواجه صعوبات اقتصادية هائلة متوسطة وطويلة الأجل

2022/10/15 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، السبت، التزامها بدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما حددت أهم النقاط التي تساعد على النهوض الاقتصادي للبلاد.

وذكرت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق في بيان مشترك، أن "المملكة المتحدة واليابان شاركا في استضافة اجتماع حول الإصلاح الاقتصادي والعمل المناخي في العراق، وذلك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي".

وأضافت أن "مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق التقت في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلين عن العراق".

وتابعت: "لقد بحث الممثلون عن العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع التحديات والفرص الاقتصادية في العراق، والحاجة إلى إصلاح اقتصادي واسع النطاق".

وأشارت إلى أنه "على الرغم مما تمّ إحرازه من تقدم في ظل الحكومة الحالية وفي غمرة أوضاع صعبة، لا يزال العراق يواجه صعوبات اقتصادية هائلة متوسطة وطويلة الأجل، وتتفاقم سوءاً بفعل الآثار السلبية لتغير المناخ - بما في ذلك شح المياه، والتصحر، والجفاف، وارتفاع درجات الحرارة".

ومن جهتها تعمل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، على "تشجيع الحكومة العراقية على التقدّم بخطة طموح للإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات مناخية حاسمة".

وأكدت مجموعة الاتصال أن "إصلاح وتعافي الاقتصاد العراقي، وترسيخ الديمقراطية في البلاد، وزيادة مشاركة المرأة والفتاة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية، كلها عوامل أساسية لتعزيز الاستقرار ليس في العراق وحسب، بل في المنطقة أيضاً".

ولفت إلى أن "تنويع الاقتصاد وبناء قطاع خاص ديناميكي يشمل الجميع ليكون متمماً لقطاع الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى تعزيز صمود الاقتصاد الشامل وتوفير الفرص وسبل العيش للشعب العراقي، وذلك يتطلب إصلاحات من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتحديث القطاع المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الشامل والإدارة المالية العامة، ومكافحة الفساد، وبالتالي تحفيز النمو وإرساء اللبنات الأساسية اللازمة لازدهار القطاع الخاص".

وأوضح أن "استثمار عوائد نفط العراق بحكمة - من خلال الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والشفافية - سيكون مهماً لإعادة بناء البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين الخدمات الأساسية، وإرساء أسس النمو المستدام".

وأكدت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، "التزامها بدعم حكومة العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في العراق".

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