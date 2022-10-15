تحالف الفتح: اختيار وزراء مستقلين كفيلاً في نجاح الحكومة الجديدة والكابينة الوزارية للسوداني ستُحسم خلال أسبوعين

2022/10/15 | 21:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَحَدَّثَ تحالف الفتح المنضوي تحت مظلة الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن “الفرصة الأخيرة” للصدر، فيما أكد أن الكابينة الوزارية للسوداني ستُحسم خلال أسبوعين، وتُعرض على البرلمان لنيل الثقة.

وقال عضو التحالف عبد الحسين الظالمي في حديث للقناة الرسمية تابعته “خبر برس” (واخ)، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، عمل قبل فترة على كابينته الوزارية وجمع المعلومات عن الوزراء وعن كادر مكتبه، وذلك بعد اتفاق تحالف إدارة الدولة على حسم ترشيحه”.

وبحسب الظالمي، فان “السوداني سيطلب من الكتل السياسية المشاركة في تقديم أسماء مرشحي الوزارات، على ان لا تتجاوز الخمسة مرشحين ولا تقل عن ثلاثة”.

وأوضح أن “السوداني ستتوفر له مساحة أكبر من الحرية في اختيار الوزراء، مقارنة مع رؤساء الوزراء السابقين، كونه اشترط ذلك مسبقاً، على القوى التي رشحته وخصوصاً الإطار التنسيقي”.

وتابع أن “اختيار وزراء مستقلين سيكون كفيلاً في نجاح الحكومة الجديدة ويمكن تشخيص الفشل دون اختلاط الاوراق”.

وعن زعيم التيار، أكد أن “للصدر الحق في المشاركة بالحكومة الجديدة أو الذهاب إلى المعارضة أو الانعزال كلياً”، مشيراً إلى أن “الصدر اختار القرار الذي يراه مناسبا له ولخططه وبرامجه”.

وتابع الظالمي، أن “وجود معارضة على مستوى البرلمان ضرورية لتقويم عمل الحكومة، والباب سيبقى مفتوحاً أمام الصدريين للحوار، وهناك وساطات مستمرة، من أجل تفويت آخر فرصة للتيار في حال قرر المشاركة أو عدمها، وذلك قبل تشكيل الحكومة”.

وأوضح أنه “خلال الأسبوعين المقبلين سينتهي السوداني من آخر اللمسات على كابينته، وخلال الأسبوع الثالث سيعرض الوزراء على مجلس النواب من أجل نيل الثقة”.

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