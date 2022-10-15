2022/10/15 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مواطنون يرحبون بتشكيل الحكومة العراقية ويشيدون بموقف الديمقراطي الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7rmLQwqoiBk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مواطنون يرحبون بتشكيل الحكومة العراقية ويشيدون بموقف الديمقراطي الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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