الديمقراطيون أمام خطر

2022/10/15 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول الديمقراطيون تجنب خسارة الانتخابات النصفية في ولاية أوريغون أحد أبرز الولايات الأميركية المعروفة بالتصويت للحزب الديمقراطي خلال العقود الأربعة الماضية.

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