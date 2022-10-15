2022/10/15 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص ،اليوم السبت ،أن قرار “أوبك +” بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب.ووافقت مجموعة “أوبك+” للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها، في 5 أكتوبر الجاري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين عام أوابك يعلق على قرار أوبك+: صائب وجاء في الوقت المناسب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام أوابك يعلق على قرار أوبك+: صائب وجاء في الوقت المناسب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام أوابك يعلق على قرار أوبك+: صائب وجاء في الوقت المناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).