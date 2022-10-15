2022/10/15 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، أن الحكومة المقبلة، الحكومة القادمة لن تكون هبة تعطى بل قيد ومسؤولية في رقاب المتصدين لها.وأضاف المالكي في كلمة له خلال، مناسبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذكرى تأسيس حزب الدعوة..



المالكي: الحكومة القادمة لن تكون هبة تعطى بل قيد ومسؤولية في رقاب المتصدين لها المركز الخبري الوطني.

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