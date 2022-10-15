2022/10/15 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة عشائرية" في بغداد.

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