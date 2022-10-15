احصائية بعدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق

2022/10/15 | 21:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الماعز يبلغ (1.471.784) رأساً وجاءت محافظة الأنبار.

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