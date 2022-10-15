النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 6%.. و”برنت” يغلق عند 91 دولار

2022/10/15 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

لت أسعار النفط، خسائر أسبوعية تتجاوز 6% مع تزايد القلق حيال آفاق الطلب على الخام.

وتصاعدت مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في أعقاب بيانات أظهرت استمرار ارتفاع معدل التضخم أعلى من المتوقع في سبتمبر، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لاستمرار رفع الفائدة بقوة.

وتأتي المزيد من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط من الصين – أكبر مستورد للنفط الخام في العالم -، حيث تحارب صعود إصابات فيروس كورونا بعد عطلة العيد الوطني التي استمرت أسبوعًا في وقت سابق من هذا الشهر، وقبل مؤتمر الحزب الشيوعي الرئيسي.

كما شهد الأسبوع إعلان منظمة “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية خفض توقعاتهما لنمو الطلب على النفط، مع تحذير الأخيرة من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بفعل قرار تحالف “أوبك+” بخفض إنتاج الخام.

وكشفت بيانات شركة “بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 8 منصات ليصل إلى 610 منصات في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.1% أو ما يعادل 2.94 دولار عند 91.63 دولار للبرميل عند التسوية، ليهبط بنحو 6.4% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

كما هبط خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 3.9% أو 3.50 دولار ليسجل 85.61 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 8%.

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