2022/10/15 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يبدأ إتصالات إختيار فريقه الوزاري بإستثناء ثلاث حقائب وزير الصدر يحذّر أتباع التيار أو المنشقّين من المشاركة في الحكومة بغداد – قصي منذر باشر المكلف في تشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، اتصالات تشكيل فريقه الوزاري ،باستثناء ثلاث حقائب من الاستحقاقات الانتخابية.وجاء تكليف السوداني الذي رشحه الاطار التنسيقي للمنصب ،بعد انتخاب رئيس الجمهورية […]

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