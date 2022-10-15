2022/10/15 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد موعد إمتحان المتغيّبين وتستبعد منح عدم رسوب مدرّسو ذي قار يبادرون بتأهيل المناهج المستعملة بغداد – ساري تحسين قررت وزارة التربية ،امتحان المتغيبين عن الامتحانات في المديريات العامة ببغداد ،بدءا من يوم الاربعاء المقبل ،واستبعدت ، منح قرار عدم رسوب للعام الدراسي الماضي .وقالت في بيان مقتضب تابعته (الزمان) امس انه (لا صحة […]

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