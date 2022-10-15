2022/10/15 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظّفو القوة الجوية يناشدون إيقاف إستقطاع الرواتب تحت مسوّغ الإكتفاء الدفاع يفتح باب التطوّع على الكلية العسكرية بغداد – الزمان ناشد الموظفون المدنيون في قيادة القوة الجوية بوزارة الدفاع ،التدخل وايقاف استقطاع الرواتب تحت مسوغ تحقيق الاكتفاء الذاتي.وطالبوا في مناشدة تابعتها (الزمان) امس في كروبات واتساب (الامين العام للوزارة جبار ثجيل ومدير مديرية الافراد […]

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