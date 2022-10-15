2022/10/15 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة، السبت 15 تشرين الأول 2022، عن اعتكاف رئيس...

ظهرت المقالة مصدر: برهم يعتكف في السليمانية ويرفض حضور حفل القصر الرئاسي ببغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: برهم يعتكف في السليمانية ويرفض حضور حفل القصر الرئاسي ببغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: برهم يعتكف في السليمانية ويرفض حضور حفل القصر الرئاسي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).