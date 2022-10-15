2022/10/15 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السبت 10/15/2022، بفتح...

ظهرت المقالة الكاظمي يوجه بالتحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية أولاً على المسلة.

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