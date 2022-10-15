هل تركب الصين موجة التوتر الأميركي السعودي؟

2022/10/15 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يسود توتر لافت في العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها التقليدية، المملكة السعودية، تحاول الصين الركوب على ظهر الخلاف لبسط نفوذها الاقتصادي في واجدة من أقوى الدول داخل منظمة أوبك.

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