"بغداد اليوم" تتحرى تحول اعرق واقدم مدرسة بصرية الى مرآب للسيارات

2022/10/15 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة بعد ان كانت اقدم مدرسة في محافظة البصرة تخرج منها كبار الشخصيات السياسية والعلمية والادبية بعمر تجاوز الـ 100 عام، يبدو ان صفقات الفساد لاحت تلك المدرسة وحولتها الى مرآب للسيارات وتجري الخطة لتحويلها الى مول تجاري.وتجري السيطرة على المكتبة العلمية المجاورة للمدرسة لضمها الى مرآب السيارات ضمن مشروع المول التجاري الكبير.ووثقت عدسة (بغداد اليوم)، مدرسة الزبير ذات الصرح العلمي الكبير وهي متحولة الى مرآب لوقوف السيارات.وطالب تربويون وتدريسيون عبر (بغداد اليوم)، رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني بـ"كشف ملف مدرسة الزبير والمكتبة التي سيطر عليهما متنفذ يريد تحويلهما لمول تجاري"، مبينين ان "هيئة النزاهة اوقفت اجراءات تحويلهما الى مول لكنهما تحولا مرآبا لوقوف السيارات".ودعوا الى "اعادة بناء المدرسة والمكتبة وتغريم المستثمر بكلف البناء الجديد حيث قام بهدمها قبل ان يحصل على الموافقات الكاملة".

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