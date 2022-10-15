بالوثيقة.. المالية تخاطب النزاهة النيابية بالتحقيق بشأن مبالغ مسروقة من أمانات الضرائب

2022/10/15 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” وثيقة صادرة من وزارة المالية تخاطب فيها لجنة النزاهة النيابية تتعلق بالتحقيق بشأن مبالغ 3.7 ترليون دينار المسروقة من أمانات الضرائب.

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