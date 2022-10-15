كركوك.. قرار بتعزيز الإجراءات لتأمين عودة ما تبقى من النازحين

2022/10/15 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اللجنة الأمنية العليا في كركوك، اليوم السبت، تعزيز الإجراءات الأمنية لتسهيل عودة ما تبقى من النازحين إلى مناطق سكناهم بعد تأمين تلك المناطق.وقال رئيس اللجنة محافظ كركوك راكان الجبوري للوكالة الرسمية، إنها “عقدت اجتماعا مهما بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي جرت خلاله مناقشة جهود التعاون المتواصل بين ادارة كركوك وقيادة المقر وجميع التشكيلات الامنية والاستخبارية، بما يعزز امن واستقرار وسلامة مواطني كركوك”.وأضاف، أن “اللجنة أشادت بالنتائج المثمرة للعمليات الامنية في ملاحقة فلول الارهاب وعصابات الجريمة، ونجاح الخطط الامنية والعمل بروح الفريق الواحد، ودعم جهود عودة النازحين لمناطقهم”، لافتا الى أن “كركوك تشهد استقرارا أمنيا وتعاونا مشتركا بين جميع التشكيلات الامنية في ظل الدعم الذي تقدمه ادارة المحافظة والتعاون المتميز لمواطني كركوك بما يحفظ امن واستقرار المحافظة ويدعم جهود الاعمار فيها”.وتابع الجبوري أن “قيادة المقر المتقدم اتخذت إجراءات جديدة تتعلق بانتشار القوات الأمنية لتأمين عودة ما تبقى من النازحين إلى مناطق سكناهم وأثمرت خلال الفترة الماضية بإعادة الكثير منهم بفضل الجهود التي تبذلها القوات الأمنية”.

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