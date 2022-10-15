بهدف وحيد.. الكهرباء يحقق الفوز على مضيفه أربيل (صور)

2022/10/15 | 22:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق نادي الكهرباء لكرة القدم، من الفوز على مضيفه فريق نادي أربيل ضمن منافسات الجولة الثاني من الدوري العراقي الممتاز في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب فرانسوا حريري في اربيل .

وانطلق المباراة، في الساعة السابعة والنصف مساء، وسجل الكهرباء هدف المباراة الوحيد عن طريق ستيفن بافور بالدقيقة 82 من عمر اللقاء.

واضاع الكهرباء ركلة جزاء في الدقيقة 52 من الشوط الثاني أهدرها المحترف فرانك سيدريك.

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