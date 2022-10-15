2022/10/15 | 22:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن "مخالفات" في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/15 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن "مخالفات" في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن "مخالفات" في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).