وسط صراخ وذهول الركاب.. شاهد حوت ضخم يفاجىء قارب صيد

2022/10/15 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان زاك بيلر ووالده يصطادان قبالة شاطىء جيرسي بالقرب من بلدة بيلمار بولاية نيو جيرسي الأمريكية قرر حوت أحدب ضخم أن يقوم بمفاجأة مرعبة لهما، وتمكن زاك بيلر من تصوير اللحظة التي ظهر فيها الحوت، وسط حالة من الذهول والصراخ، ووفقًا لمنظمة "Save Coastal Wildlife" غير الربحية فإنه تم رصد الحيتان الحدباء اليافعة بشكل متكرر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

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