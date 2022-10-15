2022/10/15 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال عضو تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم السبت، إن حكومة محمد شياع السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عادل عبد المهدي، فيما أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: حكومة السوداني ستحاكم “ترامب” المركز الخبري الوطني.

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