2022/10/15 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكن فريق الشرطة لكرة القدم، يوم السبت، من تحقيق الفوز على ضيفه الزوراء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.سجل الشرطة أولاً عن طريق محمد داود في الدقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة يتغلب على الزوراء في ديربي العاصمة المركز الخبري الوطني.

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