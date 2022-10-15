رئيس الوزراء العراقي المكلف يباشر بمهامه في القصر الحكومي

2022/10/15 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد

شياع السوداني، اليوم السبت، بمهام

عمله في القصر الحكومي، حسبما أعلن

المكتب الإعلامي للسوداني.





واوضح المكتب أن "السوداني باشر عمله

لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقد

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