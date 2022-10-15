الشرطة ينتزع نقاط ديربي بغداد من الزوراء

2022/10/15 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الشرطة فوزا ثمينا على الزوراء

بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في ملعب

الشعب الدولي، ضمن قمة مباريات الجولة

الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

تقدم الشرطة عن طريق محمد داود في

الدقيقة 16، وتمكن ع

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