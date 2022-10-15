لماذا ارتدى ممثل السيستاني والمسؤولين بدلات الوقاية الصفراء(صور)

2022/10/15 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسائل كثيرون وهم يرون صور ممثل

المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد

المهدي الكربلائي ورئيس هيئة الصحة

والتعليم الطبي وعددا من الضيوف من رجال

الدين والمسؤولين في يوم افتتاح مركز

الحياة للاشعة التداخلية و

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