(بالصور).. الشرطة ينتزع فوزاً صعباً من الزوراء في ديربي بغداد

2022/10/15 | 23:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الشرطة فوزا ثمينا على الزوراء بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في ملعب الشعب الدولي، ضمن قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.تقدم الشرطة عن طريق محمد داود في الدقيقة 16، وتمكن علاء عباس من معادلة النتيجة للزوراء في الدقيقة 38.

وأضاف مارديك مارديكيان الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي حضرها أكثر من 40 ألف متفرج.

وبهذا الانتصار رفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الرابع، فيما ظل رصيد الزوراء 3 نقاط ليتراجع للترتيب الحادي عشر.

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