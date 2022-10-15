توضيح نيابي بشأن موازنة 2023

2022/10/15 | 23:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة ستمنح القوانين التي حصلت على التوافق السياسي.

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