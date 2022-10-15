ضمنها المادة 140.. حزب بارزاني يكشف عن مضمون ورقة تفاوضية وقعت مع الاحزاب السياسية

2022/10/15 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن ورقة تفاوضية وقعت بين الاحزاب السياسية تتضمن اعادة توزيع الهيئات والمناصب الامنية ونشر القوات الكردية في سنجار.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك 17 هيئة مستقلة بالعراق ليس فيها أي رئيس كردي اضافة الى القادة الامنيين وعدم وجود توزان فيها".واضاف ان "هناك ورقة تفاوضية سياسية بين الكتل جرى التوقيع عليها لإعادة التوازن بشأنها"، مشيرا الى ان "الورقة تقضي بإعادة تفعيل المادة 140 واعادة انتشار القوات المشتركة ومنها الكردية بهذه المناطق بينها سنجار ".ولفت الى ان "الاتفاق ينص على اعادة التوازن بشأن المناصب الامنية وتوزيع الهيئات المستقلة فضلا عن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي لحل المشاكل بين المركز والاقليم".

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