دعم مالي لأوكرانيا.. زيلينسكي وولي العهد السعودي يعلقان على

2022/10/15 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، عن إجراء مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على التعاون بعدة ملفات.

وقال زيلينسكي: "اتفقت مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي على التعاون في ملف الأسرى وتقديم مساعدات مالية".

وأضاف في منشور على تويتر: "شكرته على دعم وحدة أراضي أوكرانيا، من خلال تأييد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



واتفقنا على التنسيق في إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين.



واتفقنا على تقديم مساعدة مالية سعودية لأوكرانيا".

بدورها نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، السبت، بيانا بشأن مكالمة الرئيس الأوكراني وولي العهد السعودي.

وقال البيان: إن الرئيس الأوكرانى عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

من جانبه أكد ولي العهد أن "تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية".

وذكر البيان أن زيلينسكي أعرب عن شكره على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد".

من جهته أكد ولي العهد السعودي "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة"، وفقا للبيان.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأوكراني مع ولي العهد السعودي، وفي سبتمبر الماضي علق زيلينسكي على "المحادثة الودية" بينه وبين الأمير محمد بن سلمان.

وقال زيلينسكي حينها إنه "أجرى محادثة ودية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان"، وإنه شكره "على تسهيل إطلاق سراح الرعايا الأجانب" الذين كانوا محتجزين لدى روسيا، كما شكره على "جهود التوسط"، وعبر عن تقديره لـ"الدور الريادي للسعودية في المنطقة".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه ناقش عدة ملفات مع ولي العهد السعودي، ومنها "أمن الطاقة في أوكرانيا، والانتعاش بعد الحرب، ومشاريع الاستثمار المشتركة".

وأتت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد إتمام صفقة تبادل للأسرى توسطت فيها السعودية، في سبتمبر الماضي، حيث تبادلت كييف مع موسكو 215 أسيرا، بينهم 10 أجانب.

ووفقا لزيلينسكي فإن روسيا استعادت 55 أسيرا، فيما شملت صفقة التبادل خمسة بريطانيين وأميركيين إضافة إلى سويدي وكرواتي ومغربي.

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