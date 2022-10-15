قيادي في الاطار: سندعم فكرة انشاء مجلس اعلى للاقتصاد في العراق

2022/10/15 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، دعمه لفكرة انشاء مجلس اعلى للاقتصاد في العراق.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “العراق يعاني من فوضى اقتصادية تسببت في اضرار كبيرة خاصة مع سوء ادارة الموارد المالية والفساد وعدم اعتماد اسس صحيحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على المستوى الدولي”.

واضاف، ان “هناك توجهات بدعم تشكيل مجلس اعلى للاقتصاد يكون بوابة لتصحيح مسار الاوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال تقديم المشورة والخطط والاسهام في معالجة جذرية لكل اخطاء حكومة تصريف الاعمال التي كانت وراء سلسلة من الاخطاء قادت الى ارتفاع الاسعار”.

واشار الى ان “هناك دعم نيابي لفكرة المجلس الاقتصادي الذي نرى بانه سيكون ذو فوائد 4 بشكل عام ابرزها اعتماد خطط ثابتة وموضوعية في استثمار الموارد المالية بعد تحقيق الوفرة بالأشهر الاخيرة من اجل دعم بقية القطاعات”.

ويعاني العراق رغم الوفرة في ميزانيته المالية من سوء ادارة الموارد الاقتصادية وارتفاع الاسعار بسبب فوضى القرارات في اتجاهات مختلفة.

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