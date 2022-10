تصاعد الدخان من سجن إيفين في طهران وأنباء عن تمرد

2022/10/15 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

أظهرت تسجيلات مصورة متداولة على الإنترنت، السبت، تصاعد الدخان من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن الدخان تصاعد من سجن إيفين تزامنا مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.

وقال موقع “تصوير1500” في تعليق على المقاطع “يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان”.

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين أو تقارير من وسائل الإعلام الحكومية بشأن الحريق الذي وقع في سجن إيفن.

ويأتي هذا الحريق في ما كانت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران، بسبب ارتدائها “ملابس غير مناسبة”، قد أثارت غضبا عارما في إيران بشأن قضايا من بينها الحريات وتدهور الاقتصاد بسبب العقوبات.

ويعد سجن إيفين أحد أبرز المعتقلات في إيران، كما جرى تناوله في عدد من التقارير والكتب، من بينها رواية “سجينة طهران”، للكاتبة والمعتقلة الإيرانية السابقة، مارينا نعمت.

وتعرضت إيران لانتقادات شديدة، لا سيما من الغرب، بسبب تعاملها مع المحتجين، في ما تعتبر طهران ما يثار بشأن سلوكها بمثابة دعاية غربية تسعى إلى بث القلاقل والفوضى.

🔥 A closer look at the massive fire at the Evin prison in northern Tehran.



Rounds of gunshots are heard in the video.



There is no report on the cause of the fire or the shootings yet.#Tehran #Iran pic.twitter.com/iwRBE8sAmY

— Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) October 15, 2022

