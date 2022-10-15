2022/10/15 | 23:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاجرة عائلية تطورت لاستخدام السلاح تسفر عن إصابة منتسب في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/15 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرة عائلية تطورت لاستخدام السلاح تسفر عن إصابة منتسب في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرة عائلية تطورت لاستخدام السلاح تسفر عن إصابة منتسب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).