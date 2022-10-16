ليفاندوفسكي: من الرائع مواجهة ميسي في كأس العالم.. وهذا رأيي في منتخب السعودية

2022/10/15 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إنّه من الرائع مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة كأس العالم 2022، واصفاً إياه بـ "الإسطورة المطلقة".

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