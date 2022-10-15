2022/10/15 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا لمقاطع مصورة متداولة على الإنترنت ووسائل إعلام محلية، فقد وقع إطلاق نار داخل سجن إيفين، مع دخول الاحتجاجات على مستوى البلاد أسبوعها الخامس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق وإطلاق نار واحتجاجات.. مقاطع فيديو ترصد أحداث سجن إيفين بطهران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق وإطلاق نار واحتجاجات.. مقاطع فيديو ترصد أحداث سجن إيفين بطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).