2022/10/15 | 23:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال وزير النفط احسان عبد الجبار، 10/15/2022، في بيان استقالته من...

ظهرت المقالة عبد الجبار بشأن قرار البرلمان بإعفائه من وزارة المالية: لا يستند للقانون والدستور أولاً على المسلة.

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