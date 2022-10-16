2022/10/16 | 00:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yI9MQXKzMlk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت الملاحظة | د. احسان الشمري: تشرين ستبقى حقيقة ناصعة في تاريخ المعارضة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت الملاحظة | د. احسان الشمري: تشرين ستبقى حقيقة ناصعة في تاريخ المعارضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).