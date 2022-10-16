الزراعة تُحصي عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق

2022/10/16 | 00:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصت وزارة الزراعة اليوم السبت، عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق حتى منتصف تشرين الأول الجاري.وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور عباس سالم حسين للوكالة الرسمية، إن “مجموع عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق حتى منتصف الشهر الجاري بلغ (20.682.933) رأساً”، لافتاً الى أن “الأغنام تتصدر عدد الحيوانات في العراق بواقع (16.759.401) رأس وجاءت محافظة نينوى بالمرتبة الأولى بواقع (5.270.816) رأساً فيما ثم الأنبار بالمرتبة الثانية بواقع (3.399.297) رأساً”.وأضاف، أن “عدد الماعز يبلغ (1.471.784) رأساً وجاءت محافظة الأنبار بالمرتبة الأولى بواقع (283.345) رأسا فيما احتلت محافظة نينوى المرتبة الثانية بواقع (269.147) رأسا، فيما بلغ عدد الأبقار (1.770.967) رأساً واحتلت محافظة بابل المرتبة الأولى بواقع (233.500) رأس وجاءت محافظة واسط بالمرتبة الثانية بواقع (210.872) رأساً”.وتابع أن “عدد الجاموس بلغ (494.932) وجاءت محافظة ذي قار بالمركز الاول بواقع (69645) رأساً ثم ميسان بـ (33588) رأساً ، فيما بلغ عدد الإبل (185.849) رأساً واحتلت محافظة المثنى المرتبة الأولى بواقع (27.723) رأساً فيما احتلت محافظة نينوى المرتبة الثانية بواقع (27.131) رأساً”.

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