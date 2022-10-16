2022/10/16 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندق النقد الدولي، السبت، أن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن قرض جديد بات "قريبًا جدًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي: التوصل إلى اتفاق بشأن قرض جديد لمصر بات "قريبًا جدًا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي: التوصل إلى اتفاق بشأن قرض جديد لمصر بات "قريبًا جدًا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).