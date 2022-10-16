2022/10/16 | 00:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت اليوم السبت دخانا فيما يبدو يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسط اطلاق نار..اشتعال النيران في سجن إيفين بطهران (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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