2022/10/16 | 00:50 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



حريق هائل يلتهم فندق بمدينة اسطنول في تركيا المركز الخبري الوطني.

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