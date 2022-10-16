2022/10/16 | 01:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر المسلة وثائقا خاصة بملف نهب شركات، مبلغ (2.5 ) مليار...

ظهرت المقالة المسلة تنشر وثائق خاصة عن نهب خمس شركات لـ(2.5 ) مليار دولار من أمانات الضرائب أولاً على المسلة.

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