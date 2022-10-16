مستقبل الدبلوماسية السودانية

2022/10/16 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما مستقبل العلاقات السودانية الدولية والدبلوماسية السودانية بعد تعيين 5 جنرالات وشخصيات عسكرية كسفراء للسودان في بلاد مجاورة؟ ما هي الرسائل التي وجهها الجيش للداخل وللمجتمع المدني من خلال ذلك؟ ما هي النظرة الأميركية حول الموضوع؟ و ما نظرة المجتمع الدولي للسودان في ظل بسط الجيش لمزيد من النفوذ؟

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