2022/10/16 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجربتنا طوال الدورات البرلمانية الماضية مع تغيير الحكومات، تجعلنا نتعاطى مع الحكومة القادمة بحذر شديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رهانات الانتقال من تخادم السلطة إلى حكومة خدمات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رهانات الانتقال من تخادم السلطة إلى حكومة خدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).